ウクライナ侵攻後初となるアメリカとロシアによる首脳会談が15日行われ、トランプ大統領は会見で、一定の進展はあったものの停戦合意はできなかったと明かした。トランプ氏とプーチン氏の会談は両国の外相らを交え3時間近く行われ、その後、共同記者会見が行われた。プーチン大統領：ウクライナの安全は確保されなければならない。もちろんそのために協力する用意がある。プーチン氏は停戦交渉を仲介するトランプ氏に賛意を示した