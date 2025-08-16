16日午後、鹿児島市伊敷の国道3号で、し3人が救急搬送されました。 警察や消防によりますと16日午後1時15分ごろ、鹿児島市伊敷町の国道3号で、軽乗用車同士が正面衝突しました。この事故で双方の車に乗っていた合わせて3人が救急搬送されました。いずれも意識はあったということです。 現場は河頭中学校前の片側1車線で警察が事故の原因を調べています。この事故で国道3号は現場付近で一時通行止めとなり、渋滞しました。 午後2