バルセロナは15日、フランス代表DFジュール・クンデ(26)との契約を2030年6月30日まで延長することで合意に達したと発表した。クンデは2022年夏にセビージャから完全移籍。右サイドバックやセンターバックを主戦場に、これまで公式戦141試合に出場している。昨季はハンジ・フリック監督の下、右サイドバックの絶対的なレギュラーとして活躍し、ラ・リーガ、コパ・デル・レイ、スペインスーパーカップの国内3冠に大きく貢献。