消費税減税を巡る野党各党の主張消費税減税を巡り、野党間の足並みの乱れが露呈している。衆参両院で与党を上回る議席となり、一致して対応すれば、そろって参院選で訴えた公約が実現できるが、減税規模で隔たりが大きいためだ。財源確保策でも見解は異なり、歩み寄りの兆しは見えない。立憲民主など野党7党は今月1日、物価高対策としてガソリン税の暫定税率廃止法案を共同提出し、与党との実務者協議が始まった。代替財源など