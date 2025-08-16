配管の放射線量調査で用いる線量計。大型クレーンでつり下げて、正面部分を配管に近づける（東京電力提供）東京電力は、福島第1原発1、2号機の間にあり、高濃度に汚染されたまま残っている配管の撤去に向け、放射線量の測定を始めた。遠隔操作で配管表面などを調べ工法検討に役立てる。既に一部は取り払ったが、その際は相次ぐ装置トラブルで予定より1年以上遅れた。東電は本年度末までに残り全てを撤去する計画だが、2年程度遅