◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(16日、東京ドーム)巨人・長嶋茂雄終身名誉監督の追悼試合として開催された試合で、原辰徳前監督が長嶋監督との思い出を語りました。セレモニアルピッチを終えて中継にスペシャルゲストとして参加した原前監督は、ヘッドコーチとして長嶋監督を支えた際の思い出を問われ「自分で自慢するわけではないですが、長嶋さんの後ろ姿は私が一番見ていると思います」とコメント。「ゲームの時はその背中を、