Athlete Night Games in FUKUI2025の1日目は15日、9.98スタジアム（福井県営陸上競技場）で行われた。例年好記録に沸く大会だが、今年は男子走高跳の瀬古優斗（27、FAAS）が2ｍ33の東京2025世界陸上参加標準記録をクリアした。日本記録の2ｍ35に2cmと迫る日本歴代2位タイの跳躍だった。この種目では初めての標準記録突破者で、標準記録有効期限が8月24日まで残り少ないことを考えると、瀬古の代表入りは有力といえる。これまでの自