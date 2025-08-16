■第107回全国高等学校野球選手権大会第11日3回戦・京都国際 3ー2 尽誠学園（16日、阪神甲子園球場）京都国際（京都）が尽誠学園（香川）に勝利し準々決勝進出を決めた。昨夏優勝校の京都国際は史上7校目の夏連覇へ弾みをつけた。試合は初回に1点を追う8回、2死二、三塁の好機で3番・小川礼斗（2年）に適時打が飛び出し逆転に成功。投げては先発の酒谷佳紀（3年）が5回2失点、6回から登板したエース・西村一毅（3年）がリードを