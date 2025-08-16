ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、テレビ愛知の音楽番組『a-NN』(毎週日曜25:50〜26:20)と「17LIVE」のコラボ特別番組へ出演できるライバーを決定するオーディションイベント『a-NN×17LIVE 特別番組出演権争奪戦!!』を、29日より開催する。『a-NN×17LIVE 特別番組出演権争奪戦!!』○『a-NN×17LIVE 特別番組出演権争奪戦!!』『a-NN×17LIVE 特別番組出演権争奪戦!!』は、「17LIVE」で活動中の認証ライバー、もしくは活動