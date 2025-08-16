歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（32）が16日までに自身のインスタグラムを更新。ライブ衣装を披露した。「はじめてのSONICMANIA」と書きだしたきゃりー。「SUMMERSONIC2025」の前夜祭として開催された「SONICMANIA」への出演を報告した。シルバーを基調としたドレスに身を包み、髪形はツインテール。メガネとヘッドホンまでシルバーでそろえ「ありがとうございました」「めっっっっちゃ楽しかった」と感謝を伝えた。フ