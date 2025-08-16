京都国際３―２尽誠学園（３回戦＝１６日）京都国際（京都）は八回、二死二、三塁で３番小川が２点適時打を放って逆転。六回から救援したエース西村が反撃を封じて逃げ切った。尽誠学園（香川）は五回、広瀬の２点適時打で一度は逆転したが、競り負けた。