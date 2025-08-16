米スポーツメディア『The Athletic』は15日（日本時間16日）、今オフにフリーエージェント（FA）となる選手を特集。有力選手をランキング化し、上位25人を紹介した。ポスティングシステムによるメジャー挑戦が濃厚となっているヤクルトの村上宗隆内野手は16位となった。1位にはカブスのカイル・タッカー外野手が選出された。 ■ソト、ゲレーロJr.級の大型契約へ レギュラーシー