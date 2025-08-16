3日（日）、サントリーサンバーズ大阪の喜入祥充とマネジメント契約を締結したことをカレイドスポーツマネジメントが発表した。 喜入はリベロで、大塚高校出身。高校卒業後は早稲田大学へと進学し、その後2018年にサントリーサンバーズ（現・サントリーサンバーズ大阪）へ入団した。2024-25シーズンはレギュラーシーズン44試合、セミファイナル3試合、ファイナ