◇プロ野球セ・リーグ 巨人-阪神(16日、東京ドーム)甲斐拓也選手の好プレーで、巨人が失点を最小限にとどめました。2点のリードを許した3回、先発の井上温大投手が1アウト1塁2塁のピンチを招くと、大山悠輔選手にタイムリー2塁打を浴び失点、なおも2塁3塁とピンチが続きます。続く小幡竜平選手は、セカンドの中山礼都選手の正面をつくゴロとなります。中山選手は迷わず本塁へ送球し、3塁ランナーを三本間に挟むことに成功。捕球し