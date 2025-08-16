「全国高校野球選手権・３回戦、京都国際３−２尽誠学園」（１６日、甲子園球場）京都国際が逆転勝ち。優勝した昨夏に続く、２年連続の８強入りを決めた。夏の甲子園８連勝。初回に１点を先制した京都国際は１−２の八回に反撃。２死二、三塁で小川が右前２点タイムリーを放ち、逆転した。初戦で完投したエースの西村はベンチスタート。背番号１０の酒谷が先発したが、１−０の五回に安打と２四球で満塁のピンチを招き、２