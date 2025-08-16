「全国高校野球選手権・３回戦、京都国際３−２尽誠学園」（１６日、甲子園球場）尽誠学園が敗れ、２００２年以来の夏８強入りはならなかった。２−１の八回２死二、三塁で、大黒柱の広瀬が右前２点打を浴び試合をひっくり返された。打線は１点を追う五回に反撃。安打と２四球で２死満塁とすると、エースで４番の広瀬が右前に２点タイムリーを放ち逆転した。