「チョコレート」（2011年）でアカデミー賞の主演女優賞を獲得した女優ハル・ベリーが、59歳の誕生日である14日、元夫デビッド・ジャスティスの先日のコメントに対する皮肉を込めた投稿をした。アトランタ・ブレーブスなどで活躍した元メジャーリーガーのデビッドは先日、離婚理由として、ハルが家庭的でないことを挙げていた。これに対してハルは、誕生日のインスタグラムへの恋人ヴ