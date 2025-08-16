豪華な顔ぶれのセレモニアルピッチが話題を呼んでいる（C）産経新聞社巨人は8月16日に行われた阪神戦（東京ドーム）を「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として行い、試合前にレジェンドOB勢ぞろいでセレモニアルピッチが行われた。【動画】神采配！吠えた！代打・坂本勇人の反撃3ランをチェック阿部慎之助監督、この日から復帰となった主砲の岡本和真含め、選手全員が長嶋さんの永久欠番の背番号「3」のユニホームで臨んだ試合