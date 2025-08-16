「巨人−阪神」（１６日、東京ドーム）先発・井上が３回５安打３失点でＫＯとなり、長嶋茂雄さんの追悼試合となった一戦での好投はならなかった。初回に先頭の近本に四球を与えると、１死二塁となって森下に左翼席への先制２ランを被弾。三回には先頭の中野に中堅への二塁打を打たれると、１死一、二塁となって大山に中堅右へ落ちる適時二塁打を許して追加点を奪われた。その裏に回ってきた打席で、代打・増田陸を送られて