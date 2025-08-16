「巨人−阪神」（１６日、東京ドーム）歌手で俳優の山崎育三郎が、「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」で国歌独唱を務めた。山崎は「僕の人生のベスト３に入る心にグッとくる瞬間でした。モニターに映る長嶋監督に届けという思いで全身全霊で歌わせていただきました。２９年前の野球少年だった頃の自分に見せてあげたい景色でした。本当にありがとうございました」と感慨深げにコメントした。