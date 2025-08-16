◇第107回全国高校野球選手権3回戦尽誠学園―尽誠学園（2025年8月16日甲子園）尽誠学園が終盤に再逆転を許して3回戦で敗れた。マウンドで、打席で獅子奮迅の活躍を見せていた広瀬賢汰の夏は終わった。1点を追う5回には2死満塁から2点適時打でチームを逆転に導いた。マウンドでは京都国際打線を力でねじ伏せる力投を続けていた。ところが、8回2死二、三塁で92球目の直球を逆転の2点タイムリーにされた。9回はネク