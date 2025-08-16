ブラウブリッツ秋田は８月16日、J２第26節で北海道コンサドーレ札幌と敵地で対戦している。指揮官交代で新体制の相手に対し、アウェーチームは序盤から優位に試合を進める。いくつかのチャンスを作るなかで、そのうちの１つを仕留める。36分、左サイドからの攻撃で、佐藤大樹のクロスはカットされるが、キープした原康介に素早くプレスをかけてパスミスを誘う。こぼれ球を拾った諸岡裕人が、フリーの状態で余裕を持ってシュ