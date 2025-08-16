第１０７回全国高校野球選手権大会の第１１日（１６日）の第２試合は山梨学院が岡山学芸館に１４―０で大勝し、同校初となる夏ベスト８入りを果たした。壁を打ち破った。打線は初回に横山（３年）の適時二塁打で先制すると、５回には６本の安打を集め一挙６得点。８回にも５点を追加するなど、２度のビッグイニングを作り１７安打１４得点と打線が爆発した。先発の１９４センチ右腕・菰田陽生投手（２年）は最速１５０キロを