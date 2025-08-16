巨人ＯＢの松井秀喜氏（５１）が１６日の「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」（巨人―阪神戦＝東京ドーム）でセレモニアルピッチを務めた。セレモニーでは北野武氏やファンらから寄せられた長嶋終身名誉監督へのメッセージビデオが上映されると、その後に球場全体で「３３」秒間の黙とうがささげられた。セレモニーのメインイベントとして行われたセレモニアルピッチでは、投手役に松井氏、左打席に王貞治氏、右打席に前監督の