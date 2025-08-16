人気グラビアアイドルの森咲智美が１５日、インスタグラムで第２子女児を出産したことを報告した。夫は西武の平沼翔太。森咲は「このたび、私たち家族に第二子となる女の子が誕生しました私たちのもとに生まれてきてくれてありがとう。元気に生まれてくれてありがとう」と家族４人の写真を投稿。「息子も娘も、本当に可愛くて愛おしくて、毎日が幸せで胸がいっぱいです」と喜びをにじませた。「まだまだ未熟な“２年生ママ