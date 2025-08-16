歌手和田アキ子（75）が16日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。マスク着用の重要性について語った。アシスタント垣花正が、リスナーからのメッセージを紹介。「私は13日にコロナに感染しまして、これがまた妻にもうつっちゃいまして」との内容を読み上げると、和田は「本当ですよ、言いませんでした、先週？ウチの会社の30代の男の子、コロナで亡くなったんですよ」と