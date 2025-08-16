◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽３回戦京都国際３―２尽誠学園（１６日・甲子園）京都国際が逆転勝ちで準々決勝進出を決めた。１点ビハインドの８回、２死二、三塁の好機で３番・小川礼斗が逆転の２点適時打。注目のエース・西村一毅は２番手で６回から登板し、４回を２安打７Ｋ、無失点と好投した。尽誠学園は５回に一度は逆転し試合を優位に進めたが、２３年ぶりの８強入りとはならなかった。