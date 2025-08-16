◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽３回戦関東第一―創成館（１６日・甲子園）３回戦第４試合のスタメンが発表された。創成館（長崎）は、エース右腕・森下翔太（３年）が先発。初の夏８強を狙う。関東第一（東東京）は１３日の中越（新潟）との２回戦で１３０球完投の坂本慎太郎（３年）が３番・中堅でスタメン。東東京大会まで背番号１、甲子園から背番号１０を背負う右腕・石田暖瀬（３年）が先発マウンドに