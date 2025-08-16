８月１６日の札幌９Ｒ・コスモス賞（２歳オープン、芝１８００メートル＝８頭立て）は単勝１・６倍と圧倒的１番人気だったアスクエジンバラ（牡２歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）が好位から抜け出す完勝で、オープン入りを決めた。勝ち時計は１分４９秒４（良）。前半１０００メートル６１秒８のスローペースを２番手からの追走。勝負どころで早めに動かし、直線入り口で先頭に立つと、最後まで脚色は鈍らずに２馬