◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１６日・東京ドーム）井上温大投手が３回に追加点を奪われた。井上は先頭の中野拓夢内野手に左翼寄りの中前に落ちる安打で二塁に進まれ（記録は二塁打）、森下翔太外野手は四球で無死一、二塁。佐藤輝明内野手の中飛で１死一、三塁となり、大山悠輔内野手に右中間二塁打を打たれ、３点目を奪われた。なおも１死二、三塁とピンチが続いたが、小幡竜平内野手の二ゴロで三塁走者・森下が三