カップルも付き合いが長くなると、お互いに遠慮がなくなるもの。何気なく口にした無神経な一言が、密かに彼女の怒りを買うことは多いようです。そこで今回は10代から30代の独身女性335名に聞いたアンケートを参考に、「キレるほどじゃないけど『今日はもう話したくない！』と思った彼氏の一言９パターン」をご紹介します。【１】自分の友人関係と比較して、「キミって友達少ないよね」と何気なく言う「その分、深い付き合いしてる