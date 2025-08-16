◇第107回全国高校野球選手権3回戦京都国際―尽誠学園（2025年8月16日甲子園）京都国際（京都）が大会屈指の好投手・尽誠学園の広瀬を終盤に攻略。逆転でベスト8進出を決めた。1点リードの5回に先発の酒谷が2死満塁のピンチをつくると、広瀬に逆転の2点適時打を浴びた。それでも史上7校目の夏連覇を目指す京都国際は6回からエース左腕・西村を投入。この継投が流れを変えた。8回2死二、三塁から4回好守で相手スク