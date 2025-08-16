ボートレース尼崎に2022年4月10日にオープンした親子で遊べる施設「BOATKIDSPARKMoooviあまがさき」の利用者が16日、20万人に到達し、セレモニーが行われた。尼崎市の中田正弘ボートレース事業部長から20万人目の利用者に、年間無料パスポート、ボーネルンドの玩具がプレゼントされた。