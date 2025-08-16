◇セ・リーグ巨人―阪神（2025年8月16日東京D） 巨人は、16日の阪神戦（東京ドーム）を6月3日に89歳で死去した終身名誉監督の長嶋茂雄さんの追悼試合として開催した。試合前から東京ドーム内1階、一塁側のコンコース奥に約200人の長蛇の列が発生。長嶋さんが豪快にヘルメットを飛ばしながら空振りする写真と2ショットを撮ることができるスポットにファンが殺到した。試合前の追悼セレモニーの冒頭では大型ビジョンに特