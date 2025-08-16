千葉県流山市で空き家とみられる建物と周辺の建物のあわせて8棟が燃え、焼け跡から1人の遺体が見つかった火事では、火災現場を目撃した人が爆発音を聞いていたことが分かりました。【映像】激しく燃える建物「窓を閉めていたら花火の匂いがしてきて、なんかおかしいなって窓を開けたら向こうの家がすごい燃えて」（近所に住む人）「なんか花火みたいな音がするなって、最初は家の方から爆発音がして車の方にも燃え広がっちゃって