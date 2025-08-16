千葉県市川市の住宅から火が出て、周辺の住宅など4棟に燃え移る火事がありました。火元の家からは身元不明の1人の遺体が見つかっています。【映像】火災現場の様子午前8時ごろ、市川市で「家から煙が出ている」と近隣住民から119番通報がありました。消防が駆けつけ、ポンプ車など13台で消火活動にあたり、火は約4時間後に消し止められましたが、火元の木造2階建て住宅が全焼し、燃え移った周囲の住宅など4棟も焼けました。