かつて、日本の植民地だった台湾。そこに暮らす先住民たちは、戦時中、“日本兵”として最前線に送られました。あまり語られてこなかった、壮絶な戦場での記憶です。【写真を見る】「仕方なく人の肉を…」凄惨な体験を語るインタビュー「差別から抜け出せる」“日本兵”として戦地に送られた先住民たち台湾北部の山岳地帯。この地で代々暮らす林義賢さん（72）。古くから独自の言葉や文化を築き上げてきた、台湾の先住民族です。こ