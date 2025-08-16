20日に70歳の誕生日を迎える歌手アグネス・チャン（69）が16日、都内で20日発売の新刊「70歳、ひなげしはなぜ枯れない−心も体もしなやかでいられる45のヒント−」（ワニッブックス）の発売会見を開いた。アグネスは香港で生まれ育ち、1972年（昭47）に来日して、17歳で「ひなげしの花」でアイドル歌手デビューして大ブレーク。70歳の誕生日を4日後に控えて新刊を手にし、詰めかけた取材陣、ファンに「本当にすごくうれしい。これ