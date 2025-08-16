歌手和田アキ子（75）が16日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。かつて入院したときに担当医から「女子高生の肝臓」と言われたことを明かした。リスナーから「お酒は欠かせない」との声が届き、アシスタント垣花正から「よっぽどお酒との相性がいいのか…」と振られると、和田は「肝臓は強いといわれてる。あの、二日酔いしたことがないから、まず」と話した。垣花は「そ