私はスズ（29歳）。家族は旦那のマサル（32歳）と娘のユキ（4歳）です。実家は家から徒歩5分。ユキが3歳までは私は専業主婦でした。私の母も同じく専業主婦なので、私の家に来てユキのお世話をしてくれたり、私も実家に何度も遊びに行ったり。ランチは週に何度も共にしているし、夜ご飯を一緒に食べることも珍しくありません。私は母ととても仲がよかったのです。けれど最近、母は私にたいして嫌味を言うようになりました。それだ