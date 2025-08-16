◆ソフトバンク―ロッテ（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの有原航平が2回6失点（自責2）と苦しい立ち上がりとなっている。初回は連打で1点を先制されると、2回は味方の失策と計5本の長短打を集められ、さらに5点を失った。6失点は、自身開幕2戦目だった4月4日の西武戦（みずほペイペイドーム）以来。6月以降は無傷の8連勝中と好調が続いていた右腕に暗雲が立ちこめている。 