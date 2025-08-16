◆ソフトバンク―ロッテ（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの有原航平が3カ月ぶりに初回に失点した。先発の有原は先頭の藤原恭大に初球のツーシームを右前にはじき返されると、続く西川史礁の打席で二盗を許し、西川に中前適時打を打たれて1点を先制された。その後、2死二塁と再び得点圏に走者を置いたが、追加点は許さなかった。有原は6月3日の中日戦から自身8連勝中で、この間は初回の失点がなかった。初回失点