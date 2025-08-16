¶õ¤Î²¼¤ÇÇòT¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¡¢¤µ¤é¤µ¤é¥Ø¥¢¡¼¤â¤Ê¤Ó¤«¤»¡Ä²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤¬¥¤¥ó¥¹¥é¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸ø³«¤·¤¿¼«Âð¤È»×¤ï¤ì¤ë²°¾åÄí±à¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Æü¤ÏÆÃÊÌ¤ËÈþ¤·¤¤¶õ¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Î¤À¤±¤ì¤É¡¢»ä¤ÎÂç¹¥¤­¤Ê¾ì½ê¡×¤È½ñ¤­½Ð¤·¡¢²°¾å¤Ç¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ä¡¢È±¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤Ê¤¬¤é¿²Å¾¤Ó¤Ö»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¼ê¤¹¤ê¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ­¾ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤±¤É¡¢¹ß¤ê¤ë»þ¤¬ÉÝ¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¾Ð¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£