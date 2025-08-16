１３日、アゼルバイジャンのバクーに向けて西安国際港駅を出発する中欧班列「Ｘ９０４３次」。（ドローンから、西安＝新華社記者／李一博）【新華社西安8月16日】中国陝西省西安の西安国際港駅から13日午前9時50分、太陽光パネル55コンテナを積んだ国際貨物列車「X9043次」がアゼルバイジャンのバクーに向けて出発した。2013年に運行を開始した西安発の「中欧班列（中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車）」の通算運行本数は3万本に