トランプ米大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は、対日戦争勝利80年に際して談話を出し「世界を専制と破壊による抑圧的な支配から救った」と述べ、米兵の勇気と献身をたたえた。談話は14日付でホワイトハウスのホームページで発表した。談話は「大日本帝国による不当な真珠湾攻撃に対し、米国は圧倒的な兵力で応戦した」と対日開戦の経緯を説明。その上で「日本は現在、太平洋地域におけるわれわれの