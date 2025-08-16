静岡市内に住む80代の男性が警察官を騙る犯人に騙されて約1キロの金塊（約1900万円相当）をだまし取られていたことが分かりました。 警察は金銭などを要求する電話は詐欺ですと注意を呼び掛けています。 警察によりますと7月19日ごろ、被害者の携帯電話に警察官を騙る男から「詐欺で逮捕された男がいる。子分が大勢いてあなた名義の口座から現金を降ろされる可能性がある。あなたの資産を守るため現金を金塊に換えてください」な