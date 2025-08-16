◆パ・リーグソフトバンク―ロッテ（１６日・みずほペイペイドーム）今季ワースト７連敗中のロッテが、２回に打者９人で５点を奪う猛攻で試合の主導権を握った。初回に西川史礁外野手の適時打で１点を先制。続く２回は１死から８番・佐藤都志也捕手の二塁打を足がかりに、宮崎竜成内野手の適時打、藤原恭大外野手の適時二塁打など計５本の長短打を集めて一挙５点を追加。今季すでに１０勝をあげ、ＱＳ（６回以上自責３以下）