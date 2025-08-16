◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１６日・東京ドーム）巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝が１６日、「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」の阪神戦（東京Ｄ）で始球式を務めた。背番「３」のユニホームを着用して、長嶋さんとの多くの思い出が詰まった東京Ｄのマウンドに上がった松井氏。投球の前には天井を見上げて「監督、投げますね」と心の中でつぶやいて球を頭上に掲げた。