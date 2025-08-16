世界に2台しか存在しない「LFAスパイダー」とは2025年8月13日にトヨタ博物館は、公式SNSでレクサス「LFA」のオープンカーモデルである「LFAスパイダー」を展示することを明かしました。生産はわずか2台のみ、市販すらされなかった幻のオープンスポーツ。【画像】超カッコイイ！ これが「幻のLFAスパイダー」 画像を見る！（11枚）どのような特徴があるのでしょうか。レクサス「LFAスパイダー」実車展示！LFAスパイダーは、