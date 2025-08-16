◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１６日・東京ドーム）巨人は１６日の阪神戦を「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催した。試合前の追悼セレモニーでは松井秀喜氏＝ヤンキースＧＭ付特別アドバイザー＝、王貞治氏＝ソフトバンク球団会長＝、原辰徳氏＝オーナー付特別顧問＝によるセレモニアルピッチが行われた。堀内恒夫氏はボールデリバリー役を務め、セレモニアルピッチで使用するボールをマウンドに置いた。「と